Torino Genoa, Adams: «Vogliamo dare continuità ai nostri risultati, e su oggi...» - Calcio News 24

Torino-Genoa: Adams carica i granata, «La chiave è la continuità» – Fonte: DAZN

In vista di Torino-Genoa, match valido per l’8ª giornata di Serie A, l’attaccante granata Che Adams ha parlato ai microfoni di DAZN sottolineando l’importanza di dare seguito al successo ottenuto contro il Napoli.

«È stata una bella settimana – ha dichiarato Adams – contro il Napoli abbiamo disputato una grande partita, ma ora dobbiamo restare concentrati. La chiave è la continuità».

Dopo la vittoria con i partenopei, il Torino vuole sfruttare il momento positivo e proseguire la scalata in classifica. La sfida con il Genoa rappresenta un test cruciale per misurare la solidità della squadra allenata da Baroni.

Il tecnico granata dovrebbe confermare la coppia d’attacco formata da Simeone e Adams, con il secondo pronto a mettere in mostra la sua velocità e la sua capacità di attaccare la profondità. Dall’altra parte, il Genoa di Patrick Vieira arriva a Torino con l’obiettivo di ritrovare punti e continuità, dopo un avvio di campionato altalenante.

La gara promette equilibrio e intensità: entrambe le squadre hanno dimostrato di poter mettere in difficoltà anche avversari più quotati, ma il Torino parte con il vantaggio del fattore campo. I granata, infatti, hanno costruito gran parte dei loro successi stagionali proprio allo Stadio Olimpico, dove il pubblico si prepara a spingere la squadra verso un nuovo risultato positivo.

Adams, arrivato in estate, sta rapidamente conquistando spazio e fiducia. La sua intesa con Simeone cresce partita dopo partita e, secondo molti addetti ai lavori, potrebbe diventare una delle chiavi tattiche del Torino nelle prossime settimane.

Per Baroni, Torino-Genoa rappresenta anche l’occasione per dare continuità a un gruppo che sta finalmente trovando equilibrio tra fase difensiva e costruzione offensiva. «Siamo sulla strada giusta – ha aggiunto Adams – ma non dobbiamo accontentarci. Ogni partita è un’occasione per migliorare e dimostrare chi siamo».

Il Genoa, dal canto suo, cercherà di rispondere con organizzazione e ritmo, facendo leva sulla fisicità dei suoi centrocampisti e sulla fantasia di Gudmundsson.

In definitiva, Torino-Genoa sarà una sfida tra due squadre determinate a consolidare la propria identità e a dare seguito ai progressi mostrati finora. La parola d’ordine, come ribadito da Adams, è una sola: continuità.

LEGGI ANCHE LE ULTIMISSIME DELLA SERIE A