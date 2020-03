Torino, gli allenamenti dei granata si spostano… in casa: esercizi personalizzati da svolgere a domicilio per gli uomini di Longo

Con il Filadelfia chiuso per cause di forza maggiore, gli allenamenti dei giocatori del Torino si sono spostati… a domicilio. Per non perdere il bandolo di una stagione sospesa ma – almeno per ora – di certo non conclusa.

Longo e lo staff tecnico, infatti, hanno approntato schede personalizzate per ogni giocatore, con esercizi che si possano svolgere in casa. Magari con l’aiuto di qualche familiare o di qualche mobile. Per mantenere nel miglior modo possibile la condizione atletica ed il tono muscolare.