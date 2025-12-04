Torino, Vagnati-Gotti: ecco la fake news sul futuro di Baroni

Contatti tra il dt granata Davide Vagnati e il tecnico Luca Gotti per sostituire Marco Baroni al Torino? Ecco servita la più classica delle fake news ai tempi dei social network

Senza troppi giri di parole: Marco Baroni è – e lo sarà almeno per un’altra settimana – l’allenatore del Torino. Questa mattina i granata sono tornati come di consueto ad allenarsi allo Stadio Filadelfia, per preparare il prossimo match in programma col Milan (lunedì alle 20e45). A dirigere la seduta, manco a dirlo, l’ex allenatore della Lazio. Perché si rende dunque necessaria una tale precisazione? Per arginare la più classica delle fake news circolata sui social con conseguente bottino di interazioni suscitate.

Nelle ultime ore infatti aveva trovato un terreno particolarmente fertile in alcune piattaforme online una foto ritraente Davide Vagnati (direttore tecnico del Torino), seduto a tavola a fianco di Luca Gotti (ex allenatore di Lecce e Udinese, attualmente rimasto orfano di squadra). Contatti di mercato o operazione per il futuro? Tutt’altro. Si trattava anzi del canonico pranzo prenatalizio tra direttori e procuratori della Serie A (dove di sovente partecipano anche alcuni allenatori), da qui la presenza di Gotti a distanza ravvicinata con Vagnati.

Nulla da fare insomma, nessun avvicendamento ai piedi della Mole per Gotti, che non prenderà dunque il posto occupato da Baroni. Nonostante le ultime due – deludenti – sconfitte inanellate, quest’ultimo continua a godere della fiducia del club di Urbano Cairo. Per quanto, va sottolineato, la società si aspetti ora un cambio di rotta importante da parte del proprio allenatore. Una situazione per molti versi simile a quanto già verificatosi a inizio dello scorso ottobre, quando – pur in assenza di ultimatum – la scuderia di Via Viotti mise per la prima volta sull’attenti il mister toscano. Appuntamento quindi lunedì alle 20e45 tra le mura dello Stadio Olimpico Grande Torino: quella contro il Milan per Baroni sarà molto di più che una semplice partita.

