Torino, il 2020 per sbarcare nel grande calcio anche al femminile: il progetto granata per sviluppare il settore “in rosa”

Il 2020 per far capolino nel calcio femminile. Nel grande calcio femminile, perché un progetto “in rosa” il Torino ce l’ha già e lo sta coltivando da oltre quattro stagioni. Soltanto a livello di settore giovanile, però. Con il responsabile Marco Pianotti che ha forgiato, anno dopo anno, interessanti individualità per il futuro e buoni risultati nell’immediato.

La stagione in corso, però, ha un po’ l’aria di quella del “non ritorno”. Con il club granata chiamato ad una scelta definitiva: sbarcare o non sbarcare in un mondo delle prime squadre in esponenziale crescita? Il nucleo di ragazze più “anziane” coltivate nel vivaio in questi anni, infatti, è arrivato all’ultimo anno tra le Juniores e – dalla prossima stagione – non potrà più far parte del settore giovanile. Per loro, oltre ad un passato, ci sarà anche un futuro in granata? Al presidente Urbano Cairo la risposta a stretto giro di posta.