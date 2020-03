Torino, il club apre al rimborso degli abbonati per le porte chiuse

Torino, il club apre al rimborso degli abbonati per tutte le gare che verranno disputate a porte chiuse per l’emergenza coronavirus

L’emergenza coronavirus imporrà le porte chiuse, in Serie A come per qualsiasi altra manifestazione sportiva, almeno fino al 3 aprile. In ottemperanza ad un decreto che, dunque, impedirà ai tifosi di seguire la propria squadra allo stadio.

E il Torino si è subito attivato per valutare le modalità di rimborso dei biglietti e del rateo-abbonamento in occasione di tutte le gare casalinghe soggette, appunto, alla restrizioni imposte dal Governo. In attesa di comunicare ufficialmente le indicazioni del caso ai propri sostenitori.