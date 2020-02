Torino, il dato è allarmante: in Serie A nessuno corre meno dei granata, appena 103.9 i chilometri percorsi a partita

C’è un dato, in casa Torino, forse persino più allarmante degli zero punti raccolti finora in classifica nel girone di ritorno. E riguarda la condizione atletica della squadra ora nelle mani di Longo.

I granata, infatti, sono la peggior squadra della Serie A per chilometri percorsi a partita. Appena 103,9, un dato che li relega all’ultimo posto con ampio margine anche sul Cagliari penultimo.