Torino, il nuovo tecnico del Venezuela in città per incontrare Rincon: la visita tra le mura del Grande Torino

Il Venezuela ha un nuovo commissario tecnico: si tratta del portoghese José Peseiro. Il selezionatore della Vinotinto nelle ultime ore si è recato a Torino per incontrare il capitano Tomas Rincon.

Molto soddisfatto del confronto El General, come ha tenuto a sottolineare sui social: «Eccellente primo incontro con il nuovo selezionatore. Una persona nella quale si riconosce in pochi istanti una grande esperienza e preparazione. Ti offriamo la massima disponibilità e supporto, in modo che tu possa condurci al nostro più grande obiettivo: Qatar 2022».