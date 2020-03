Torino, il Primavera Lewis negli Stati Uniti: «Ma il mio cuore è con l’Italia»

Torino, il portiere Lewis è volato negli Stati Uniti per rispondere alla chiamata della Nazionale: «Il mio cuore è con l’Italia»

Lo stop a tutta l’attività in Italia, cui si sta gradualmente accodando anche il resto d’Europa, ha un caso singolare. Quello di Luca Lewis, portiere del Torino Primavera che si era imbarcato per gli Stati Uniti prima del decreto restrittivo da parte del Governo.

L’estremo difensore, infatti, era stato selezionato per i prossimi impegni degli Stati Uniti Under 20, e attualmente si trova a New York dalla sua famiglia. «Ma il mio cuore è con l’Italia», ha postato su Instagram. In attesa di scoprire se potrà scendere in campo con la sua Nazionale o meno.