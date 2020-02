Torino, il programma del fine settimana del settore femminile

Torino, il programma delle gare nel fine settimana per il settore femminile: in campo l’Under 17 e le due Under 15

Il Toro scende in campo nel pomeriggio contro la Samp per tenere a battesimo la prima di Longo sulla panchina granata, quella della prima squadra almeno. Ma nel fine settimana sarà protagonista anche in settore femminile del club granata.

Under 17 – Torino-Juventus

Sabato 8 febbraio, ore 16, Campo Santa Rita di Torino

Under 15A – Juve Domo-Torino

Sabato 8 febbraio, ore 18:30, Campo Curotti di Domodossola (VB)

Under 15B – Torino Women-Torino

Sabato 8 febbraio, ore 15, Campo di via San Bernardo a Pianezza (TO)