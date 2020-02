Torino, il realismo di Longo: «Il nostro obiettivo è la salvezza»

Torino, il realismo di Longo nella conferenza stampa alla vigilia della sfida col Milan: «Il nostro obiettivo è la salvezza»

Giovane sì, ma rimbambito no. L’ha spiegato senza tanti giri di parole ieri in conferenza stampa Moreno Longo. Che ha indicato l’obiettivo numero uno dello scampolo di stagione granata: la salvezza.

«Questa presa di coscienza l’abbiamo avuta fin da quando sono arrivato. Dobbiamo combattere su ogni campo per muovere una classifica che sentenzia che fino al Sassuolo siamo tutti dentro la lotta per non retrocedere. Questa presa di coscienza va fatta, ma senza toglierci certezze e autostima. La bagarre è iniziata e non dobbiamo tirarci indietro», ha spiegato.