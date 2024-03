Torino, infortunio Koffi Djidji: cosa filtra dopo il ko col Napoli

Il Torino è alle prese con l’infortunio di Koffi Djidji, il centrale ha accusato il colpo ed è uscito contro il Napoli: la situazione

Continuano a tenere banco le condizioni fisiche di Koffi Djidji. Il difensore del Torino (già alle prese con una stagione particolarmente travagliata sotto questo punto di vista) è andato nuovamente ko nel match contro il Napoli. Tra i magheggi dello Stadio Armando Maradona – che credeva in una scaltra mossa del francese per ottenere secondi preziosi – l’ex Nantes ha salutato i compagni al minuto 76’ di gioco, tastando dolorosamente il proprio ginocchio sinistro.

Un immagine che non avrà certamente fatto piacere a Juric e il suo staff, memori dei numerosi infortuni già accusati nell’arco del campionato, dal proprio reparto difensivo in primis. E se l’ottimo ingresso in campo di Saba Sazonov – che ha sostituito egregiamente l’esperto classe ‘92 – può far ben sperare per i prossimi incontri, è innegabile che la società sabauda in toto attenda trepidante gli esiti degli esami a cui Djidji avrà modo di sottoporsi.

Inziando dalle tempistiche, è versimile aspettarsi che il braccetto di destra della difesa granata si sottoporrà in giornata a delle più accorte analisi sulla sua situazione. Solo nel tardo pomeriggio di oggi, o con più probabilità nella giornata di domani, si potrà quindi valutare il responso delle stesse. La speranza è che si possa trattare di una “mero” affaticamento dovuto all’intensità sprigionata sul terreno partenopeo. Il timore invece, riporta Tuttosport, è che si vada incontro all’ennesima noia muscolare (e non tendineo dunque).

In attesa di conoscere al meglio le condizioni del nativo di Bagnolet, chi tiene il piede premuto sull’acceleratore è il già menzionato Sazonov. Qualora Djidji non dovesse farcela sarà lui ad affiancare Buongiorno e Masina (o Rodriguez) nei prossimi impegni. Il Torino di Juric si trova difatti difronte ad un trittico di partite contro formazioni – almeno sulla carta – alla propria portata. Udinese, Monza, Empoli: l’ultima chiamata per l’Europa comincia da qui.