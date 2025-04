Vagnati a Sky: «Mercato? Siamo contenti dei ragazzi arrivati a gennaio, ci stanno dando una grande mano. Su Sanabria...»

Torino, Davide Vagnati parla così a Sky: «Mercato? Siamo contenti dei ragazzi arrivati a gennaio». Le dichiarazioni

Il direttore sportivo del Torino, Davide Vagnati , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky nel pre partita del match contro il Como. Le parole:

PAROLE – «Sanabria è con noi da diversi anni e ha fatto ottime cose per il Torino, così come in Nazionale. Felice che abbia questa opportunità, non deve dimostrare niente perché è un giocatore forte. Quella di oggi è una partita importante per noi».

MERCATO – «Siamo contenti dei ragazzi arrivati a gennaio che ci stanno dando una grande mano, ma non dimentico chi c’era già da prima. Il merito è di tutti. Futuro? Giusto parlarne nei luoghi e nelle sedi adatte».