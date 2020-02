Torino, Izzo rientra dalla squalifica: per riprendersi il granata e l’azzurro

Torino, Izzo rientra dalla squalifica per l’espulsione contro la Sampdoria: vuole riprendersi il granata e lottare per l’azzurro

Un presente in granata per un futuro… azzurro. Quella della Nazionale, naturalmente, in estate impegnata con gli Europei. Un appuntamento a cui non mancherà di certo Sirigu e in cui vuole recitare un ruolo importante anche Belotti.

Differente, invece, il discorso per Izzo. La cui convocazione potrebbe dipendere dagli ultimi mesi di una stagione finora piuttosto opaca. Il centrale partenopeo tornerà tra i titolari domenica col Parma dopo il secondo rosso di fila rimediato con la Samp. Per il Toro, ma anche per l’Italia.