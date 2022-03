Torino, Juric: «Momento in cui raccogliamo poco. Bicchiere mezzo vuoto»

Il tecnico del Torino Juric ha parlato al termine della gara pareggiata senza reti contro il Bologna

Più di qualche rammarico per Juric dopo lo zero a zero del suo Toro a Bologna. Il tecnico granata così ha parlato ai microfoni di DAZN:

GARA – «Buonissima partita, in controllo ma è un momento nel quale concretizziamo poco. Però stavamo subendo poco e non c’era necessità di fare cambi. Bicchiere mezzo vuoto, speriamo nelle prossime gare gli episodi ci siano più favorevoli. La condizione c’è, ma siamo poco lucidi là davanti»

RICCI – «Partita solida, sono contento della sua prestazione»