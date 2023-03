Torino, Juric: «Napoli squadra completa, qualsiasi cosa fai hanno una risposta»

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida del campionato di Serie A con il Napoli

NAPOLI – «Si è già detto tanto, è la migliore da quando sono qua sotto tutti i punti di vista. Sono cresciuti tanto, dobbiamo essere perfetti e deve girarci bene. Sono una squadra completa, qualsiasi cosa fai hanno una risposta. Se fai un caso, si adattano; se ne fai un’altra, sono pericolosi uguale. Non ho mai visto in Italia una squadra così. Ha pochi fuoriclasse, non come altre in passato. Impressiona la compressione del gioco: sono pericolosi sui piazzati, sono fantastici su tutto. Anche in Europa si sono viste poche squadre così».