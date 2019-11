Torino-Juventus, da “Catullo” si gioca il derby a tavola – VIDEO ESCLUSIVO

Torino-Juventus, il derby della Mole, pronto ad infiammare l’Olimpico si gioca prima a tavola al celebre ristorante “Catullo”

Il derby della Mole è pronto ad incendiare Torino. Questa sera Torino e Juve si daranno battaglia per tre punti vitali per entrambi gli schieramenti: i granata per provare a risorgere dopo gli ultimi risultati negativi, i bianconeri per consolidare il primato in classifica.

Ma prima che sul campo la stracittadina piemontese si gioca a tavola. Abbiamo intervistato Piero Ancona, proprietario del celebre ristorante “Catullo” a Torino, che ci ha raccontato come sia giocatori della Juve che del Toro vengono molto spesso nel suo ristorante. L’ospite più speciale? Ovviamente Cristiano Ronaldo.