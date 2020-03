Torino, la decisione del club sugli allenamenti della prima squadra

Torino, la decisione del club granata sullo svolgimento degli allenamenti della prima squadra in tempo di coronavirus

Il Torino continua ad allenarsi. Almeno per ora. Il club granata non ha infatti disposto alcuno stop all’attività del gruppo di Longo, che ieri al Filadelfia ha anzi sostenuto una sessione doppia.

Anche in casa granata, però, si vive alla giornata. Al vaglio l’idea di proseguire con gli allenamenti a giorni alterni, ma non si può escludere la possibilità di una sospensione in seguito alla richiesta dell’Aic durante il Consiglio Federale di ieri.