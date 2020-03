Torino, la Serbia si gioca Euro2020: Lukic invitato a restare a casa

Torino, la Serbia si gioca un pass per Euro2020 a fine mese in Norvegia: il granata Lukic invitato a restare a casa

In attesa che, a Nyon, la Uefa si decida ad adottare misure drastiche in tempo di coronavirus, a fine mese sono in programma – a porte chiuse – le sfide che assegneranno gli ultimi quattro pass per Euro2020.

Tra le gare in calendario, anche quella della Serbia in casa della Norvegia. Una sfida che – sempre che vada in scena – difficilmente vedrà in campo il granata Lukic. E non soltanto lui. «Per l’occasione – ha spiegato il ministro della sanità norvegese – sarà vietato l’ingresso nel nostro Paese a tutti coloro che provengono da aree infette come Italia, Iran, Corea del Sud, Austria e Cina. Non vogliamo diventare anche noi una zona a rischio di infezione. I calciatori verranno trattati come persone normali, nessun trattamento speciale è previsto: quelli che provengono da zone a rischio verrano respinti o messi in quarantena».