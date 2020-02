Torino, la secca smentita del presidente granata Cairo sulle voci di mercato: «Belotti al Napoli? Non è vero»

Cairo dribbla la contestazione in città, ma non le voci di mercato. E, in particolare, quella uscita nella giornata di ieri che vorrebbe Belotti prossimo ad un trasferimento al Napoli.

Il presidente del Torino, così, ha voluto seccamente smentire le indiscrezioni: «Belotti al Napoli? Non è vero», ha assicurato il numero uno granata a Tuttosport.