Conferenza stampa Juric: «Lukic? Sarà con noi per ora poi vedremo. Sul mercato ci manca ancor qualcosa»

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Lazio di domani sera. Le sue dichiarazioni:

LAZIO – «Hanno coperto i punti deboli e sono migliorati nel gioco rispetto allo scorso anno, ma ci faremo trovare pronti».

LUKIC – «Sarà con noi ma non da capitano. Vedremo. Non devo mandare segnali. Ho visto una bella squadra contro il Monza e le scelte le faccio in base a questo».

MIRANCHUK – «Resterà fuori a lungo, per noi sarà una mancanza enorme. Seck ora può essere reintegrato».

PORTIERE – «Continuerà a giocare Milinkovic Savic, visto che sta facendo bene e contro il Monza mi è piaciuto».

MERCATO – «Ci manca ancora qualcosa. In mezzo al campo dobbiamo mettere fisicità e sostanza. Negli ultimi giorni sono contento, stiamo facendo quello che mi aspettavo. In porta siamo a posto. Vedremo se arriverà qualcosa in attacco».