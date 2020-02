“Uniti dallo stesso destino“. Con queste poche – sentite – parole, il Torino questa mattina sui propri social ha omaggiato il ricordo della tragedia che il 6 febbraio 1958 colpì il Manchester United all’aeroporto di Monaco di Baviera.

Un disastro aereo che, inevitabilmente, richiama da vicino quello del 4 maggio 1949. Quando a Superga, di ritorno da un’amichevole a Lisbona, se ne andò per sempre il Grande Torino.

United by the same destiny 🙏#SFT #FlowersOfManchester https://t.co/fDjPZVaatf

— Torino FC English (@TorinoFC1906_En) February 6, 2020