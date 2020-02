Torino, Longo invoca il sostegno dei tifosi: le parole del tecnico

Torino, Longo in conferenza stampa invoca il sostegno dei tifosi in vista della delicata sfida al Parma: le parole del tecnico

Il Torino ed il suo pubblico. Un connubio che tante volte ha rappresentato il vero e proprio valore aggiunto in casa granata. Ma che, negli ultimi mesi, si è scollato in maniera preoccupante.

Anche per questo, allora, Longo ha posto ancora una volta l’accento sull’importanza del supporto della tifoseria. «Il pubblico per noi è fondamentale, so quanto può darci e quanto può essere importante per ogni singolo calciatore. Da quando sono arrivato, i tifosi sono stati encomiabili: gli chiedo ancora di aiutarci dal 1′ al 90′. Poi, a fine partita, ognuno è libero di esprimere il proprio pensiero».