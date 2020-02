Torino, Longo prepara due mosse in vista della sfida al Parma

Torino, Longo al Filadelfia prepara due mosse in vista della sfida al Parma: si scaldano i rientranti Baselli e Zaza

Prove di Toro al Filadelfia. Dove Longo lavora alacremente – doppia seduta prevista per oggi – con l’obiettivo di interrompere col Parma una striscia aperta di cinque sconfitte di fila.

E, in vista della sfida ai ducali, il tecnico granata prepara due mosse. La prima prevede il rientro di Baselli in mezzo al campo per dare qualità alla manovra, la seconda l’impiego di Zaza in attacco per lasciare meno solo Belotti.