Torino, Longo punge Verdi: «Prima della tattica, serve la ferocia»

Torino, Longo punge Verdi in conferenza stampa: «Prima della tattica serve la ferocia: l’atteggiamento è fondamentale»

Il bastone e la carota. Quelli utilizzati da Moreno Longo in conferenza stampa per parlare di Simone Verdi, punzecchiato riguardo un’attitudine non sempre feroce in campo.

«Ha indubbie qualità tecniche, uno che calcia così di destro e di sinistro non si trova sovente – ha spiegato il neo tecnico granata -. Partendo da esterno per poi accentrarsi può essere letale, ma credo che debba sforzarsi innanzitutto riguardo l’atteggiamento. La tattica è importante, ma la base deve essere la ferocia con cui ci si approccia in campo».