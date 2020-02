Torino, Longo studia nuove soluzioni: prove di 4-3-3 al Filadelfia

Torino, il tecnico Longo in allenamento studia nuove soluzioni tattiche per il futuro: prove di 4-3-3 al Filadelfia

Allenamenti ed esperimenti. Sì, ma fino ad un certo punto. Perché il 4-3-3 è una soluzione decisamente nelle corde di Longo e, negli ultimi giorni, il tecnico ci sta lavorando anche con il Torino.

Prove in corso al Filadelfia, insomma. Non tanto per cambiare fisionomia alla squadra nell’immediato, quanto per avere una possibilità in più a gara in corso. Lo stesso Longo, d’altronde, aveva aperto alla difesa a quattro anche nel giorno della sua presentazione…