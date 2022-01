ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Torino ha il suo primo rinforzo di gennaio, si tratta dell’esterno Fares del Genoa libero dopo l’arrivo di Calafiori

Il Torino ha la sua prima freccia esterna. Con l’arrivo di Calafiori a Genoa, si libera Fares che in giornata potrebbe andare in granata.

Visite mediche programmate per la giornata di oggi e primo colpo per Juric in questo mercato invernale. A riferirlo Gianluca Di Marzio.