Genoa, Calafiori è arrivato in città: domani le visite

Il Genoa è pronto ad abbracciare Calafiori della Roma. Il terzino è arrivato poco fa in città e domani farà le visite mediche

Il Genoa è pronto ad abbracciare il terzino della Roma, Riccardo Calafiori. Il classe 2002, accostato nei giorni scorsi al Cagliari, ha accettato l’offerta dei rossoblù.

Calafiori è arrivato in città proprio pochi istanti fa e effettuerà in giornata le visite mediche per poi apporre la firma sul contratto con i rossoblù. A riferirlo Gianluca Di Marzio.