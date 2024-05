Biglietti Atalanta Bayer Leverkusen, le INFORMAZIONI sui ticket della FINALE d’Europa League

I biglietti per Atalanta Bayer Leverkusen usciranno a breve. Ecco tutte le informazioni per quanto concerne la FINALE d’Europa League

Tramite il sito ufficiale, l’Atalanta ha inserito tutte le informazioni per quanto concerne i biglietti per la finale contro il Bayer Leverkusen. Ecco il comunicato ufficiale.

IL COMUNICATO UFFICIALE

Atalanta BC informa che per la finale 2023-2024 di Europa League Atalanta-Bayer Leverkusen, in programma mercoledì 22 maggio con inizio alle 21 (ora italiana) all’Aviva Stadium di Dublino, la UEFA ha messo a disposizione dei tifosi atalantini circa 12.000 tagliandi.

Secondo le modalità stabilite dalla UEFA, per acquistare il biglietto per assistere alla finale sarà necessario:

1) effettuare la prenotazione gratuita sul sito Vivaticket (il link per accedere alla pagina dedicata sarà successivamente pubblicato) del codice di accesso, fornito dalla UEFA e necessario per l’acquisto sul portale della UEFA stessa.

Sarà possibile effettuare la prenotazione gratuita a partire da lunedì 13 maggio.

Sono previste tre distinte fasi per la prenotazione del codice, le date verranno comunicate a breve:

1ª FASE riservata agli abbonati al girone di Uefa Europa League 2023-2024 e/o al campionato di Serie A 2023-2024;

2ª FASE riservata, in caso di disponibilità residue, ai possessori di Dea Card in corso di validità emesse prima di sabato 11 maggio 2024 incluso (le Dea Card sono acquistabili esclusivamente sul sito https://atalanta.vivaticket.it/index.php?nvpg[sellshow]&cmd=ShowTdtListType . Il servizio di prenotazione delle Dea Card tramite email deacard@atalanta.it è sospeso sino a nuova comunicazione);

3ª FASE in caso di disponibilità residua, in vendita libera a tutti i tifosi.

2) Una volta ottenuto, il codice di accesso va inserito sul portale UEFA, dove è necessario registrarsi, per completare l’acquisto del biglietto

Saranno disponibili quattro categorie di posto con prezzi stabiliti dalla UEFA:



– CAT 1: € 150

– CAT 2: € 100

– CAT 3: € 65

– CAT 4: € 40