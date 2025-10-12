Torino Napoli, Baroni tenta il recupero last minute: un titolare può tornare dall’infortunio

Torino Napoli, Baroni ora tenta un recupero last minute, un titolare granata può tornare dall’infortunio proprio contro i partenopei

La prima della classe contro la sedicesima: Torino Napoli sembra assumere tutte le sembianze, almeno a primo impatto, di uno degli incontri dal risultato più ‘prevedibile’ nel novero di quelli offerti dal settimo turno del campionato di Serie A. Eppure, nonostante non goda dei favori del pronostico, mister Marco Baroni ha tutte le intenzioni di ribaltare le aspettative. Sabato 18 ottobre alle 18 in punto, i granata ospiteranno i Campioni d’Italia in carica tra le mura amiche. Una sfida che tanto potrà dire sullo stato di salute di Simeone e compagni, chiamati a mettere in scena una prova degna di nota dopo un inizio di campionato fatto di alti (pochi) e bassi (tanti).

Da domani, l’ex mister di Lazio, Verona e Lecce, tornerà ad allenarsi tra le mura dello Stadio Filadelfia, proprio con l’obiettivo di preparare la gara contro la compagine partenopea. Gli occhi saranno rivolti verso il campo di allenamento certo, ma anche verso l’infermeria, dove il mister spera di recuperare un tassello prezioso per il proprio arsenale. Di chi si tratta? Semplice, di Ardian Ismajli. Il difensore è reduce da un infortunio muscolare accusato nella gara contro il Parma (nulla di estremamente grave, una distrazione muscolare alla coscia destra) e ha già saltato l’ultima trasferta nella Capitale contro i biancocelesti. Per lui si tratta di una vera e propria corsa contro il tempo in vista di sabato. Il ventinovenne kosovaro naturalizzato albanese è arrivato in estate dall’Empoli e, in poco meno di due mesi, ha già palesato la propria importanza nell’economia della difesa dei piemontesi.

Insomma, Torino Napoli sarà l’ultimo capitolo di un inizio di calendario a dir poco proibitivo per i piemontesi, prima di navigare in acque (almeno sulla carta) più alla portata. «Io sono tranquillissimo, ho tirato qualche imprecazione quando ho visto il calendario. Trovare sei delle prime sette della classe nelle prime sette giornate non è il massimo», ha spiegato Baroni nel merito ai margini del match con la Lazio (il tecnico inoltre ha già affrontato Inter, Fiorentina, Roma e Atalanta). E ancora: «Ma nelle difficoltà ci sono delle opportunità e ci rinforzeranno nella conclusione di questa squadra». Ora tra le mura amiche – in un clima che si preannuncia infuocato dalla contestazione verso il patron Urbano Cairo – urge una reazione, ora Ismajli tenta il tutto per tutto.