Torino, Nicola: «Voglia matta di giocare. Ho chiesto una cosa alla squadra»

Davide Nicola, allenatore del Torino, ha presentato in conferenza stampa il match contro il Crotone: le sue dichiarazioni

Davide Nicola, allenatore del Torino, ha presentato in conferenza stampa il match contro il Crotone.

PREPARAZIONE – «Possiamo incidere su determinazione ed entusiasmo. Ho visto una voglia matta di riprendere il percorso, è ciò che vogliamo fare. È importante farlo con entusiasmo».

COMPATTEZZA – «Il Crotone è un’altra tappa del percorso, dobbiamo riprendere ciò che aveva fatto e migliorare ciò che ci serve migliorare. Sono sicuro che chi scenderà in campo a Crotone darà tutto anche per i compagni invischiati con il Covid. Vogliamo rappresentare al meglio tutti».

COSA HA CHIESTO ALLA SQUADRA – «Di liberarsi dai pensieri. Vogliamo prendere l’aereo per la Calabria e continuare il nostro percorso. Non dobbiamo avere coinvolgimento mentale negativo. Abbiamo fatto tutto ciò che potevamo fare per tenerci in forma, lo staff medico si è impegnato in maniera incredibile per capire se possiamo portare tre ragazzi che si sono negativizzati».

PAURA – «Mi aspetto una battaglia sportiva, so che tipo di squadra affronteremo. Noi a Cagliari e loro a Bergamo non sono gare che fanno testo, hanno sempre fatto del dinamismo e della voglia di lottare la loro caratteristica principale. Ci sarà tanta voglia di vincere».

SANABRIA – «Si è allenato con i compagni, sono certo che sarà utile già da Crotone. Vedremo come e quando, ma lo conosco e so cosa può darmi».