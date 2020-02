Torino, niente conferenza stampa: ma Longo parlerà in tv

Torino, niente conferenza stampa alla vigilia della trasferta a Napoli a causa dell’emergenza coronavirus: ma Longo parlerà in tv

Il Torino, in ottemperanza all’ordinanza del Ministero della Salute in seguito all’emergenza coronavirus, ha annullato la conferenza stampa di Longo prevista per oggi alla vigilia della sfida al Napoli.

Ma il tecnico granata, per introdurre la complessa trasferta di domani sera al San Paolo, parlerà comunque. Soltanto in tv, però, senza possibilità del tradizionale confronto con la stampa.