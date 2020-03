Torino, Nkoulou convocato dal Camerun a tre anni dall’ultima volta

Torino, Nkoulou convocato dal Camerun a tre anni di distanza dall’ultima volta: sarà in campo contro Mozambico

A tre anni di distanza dall’addio, Nicolas Nkoulou tornerà a vestire la casacca del Camerun. Il centrale granata, infatti, è stato convocato per la doppia sfida di qualificazione alla Coppa d’Africa 2021 contro il Mozambico in programma per 26 e 30 marzo.

L’ex capitano torna così ad abbracciare i propri compagni di Nazionale sulla strada verso la manifestazione che verrà ospitata proprio dal Camerun. E lo fa ad un mese di distanza dalla visita – evidentemente convincente – del ct Antonio Conceicao a Torino.