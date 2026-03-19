Torino, scritte offensive contro Cairo, svolta nelle indagini: denunciato un uomo di 72 anni dopo la perquisizione dei Carabinieri

Torino, offese e striscioni contro Cairo in città: un 72enne finisce denunciato al termine dell’indagine dei Carabinieri

L’indagine sulle scritte offensive rivolte al presidente del Torino, Urbano Cairo, si è conclusa con il deferimento in stato di libertà di un uomo di 72 anni. L’attività investigativa è stata condotta dai Carabinieri della Stazione Piemonte e Valle d’Aosta, con il supporto della Sezione Operativa della Compagnia di Alessandria.

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Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, diverse vie del centro erano state imbrattate con frasi ingiuriose e affissioni dal contenuto diffamatorio indirizzate a Cairo. Gli episodi, avvenuti nelle ore notturne, avevano destato preoccupazione nella comunità locale per la loro natura sistematica e per il danneggiamento del decoro urbano. L’immediato intervento dei Carabinieri ha permesso di raccogliere testimonianze e svolgere accertamenti tecnici utili a restringere rapidamente il campo dei sospettati.

Le indagini hanno portato l’attenzione su un residente settantaduenne della zona. Il punto di svolta è arrivato con una perquisizione domiciliare autorizzata dall’Autorità Giudiziaria di Alessandria: all’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti e sequestrati capi d’abbigliamento compatibili con quelli utilizzati durante il raid vandalico, oltre a numerosi striscioni pronti per l’affissione, con contenuti sovrapponibili alle scritte apparse in città nei giorni precedenti.

L’uomo dovrà ora rispondere dei reati di deturpamento e diffamazione aggravata. L’operazione, sottolineano gli investigatori, conferma l’efficacia del controllo del territorio e la tempestività dell’Arma nel contrastare episodi che, pur non violenti, ledono il decoro pubblico e l’onorabilità dei cittadini. Le procedure giudiziarie proseguiranno nelle sedi competenti per accertare in via definitiva le responsabilità dell’indagato. Lo riporta Calcio & Finanza.