Torino, ore calde con la Sampdoria per Bonazzoli: tutte le soluzioni

Ore calde tra Sampdoria e Torino per risolvere la questione Bonazzoli: tutte le soluzioni di mercato

Mistero Bonazzoli. Così Tuttosport titola il pezzo di mercato riguardante l’attaccante del Torino in prestito dalla Sampdoria. Escluso dalla lista dei convocati per la gara contro la Fiorentina, Bonazzoli viene considerato un esubero per i granata che in queste ultime ore di mercato prenderanno una decisione in concerto con Davide Nicola.

Fino all’ufficialità di Antonio Sanabria il giudizio di Nicola resta sospeso. A quanto riporta Tuttosport se il tecnico deciderà di rimanere con tre attaccanti più Simone Verdi in rosa, allora Bonazzoli tornerà alla Sampdoria, che poi valuterà il suo futuro. Diversamente resterà come quarta scelta, con pochissimo spazio per potersi mettere in luce.