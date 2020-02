Torino Parma, ecco la data del possibile recupero dopo il rinvio di ieri

Torino Parma, ecco la data del possibile recupero di campionato dopo il rinvio di ieri per l’allarme coronavirus

In attesa di sviluppi sulle misure adottate dallo sport italiano per contrastare l’allarme coronavirus, cominciano a serpeggiare le prime ipotesi circa la data del recupero di Torino Parma rinviata ieri pomeriggio.

La prima condurrebbe a mercoledì 4 marzo, tra la trasferta di Napoli e la sfida casalinga con l’Udinese per i granata e tra l’impegno del Tardini con la Spal e la successiva gara fuori casa contro il Genoa per i ducali. La seconda, invece, porterebbe a mercoledì 11 marzo, ma in questo caso sarebbe necessario anticipare il monday night del turno precedente proprio tra Torino e Udinese. Sempre che, entro le suddette date, l’allerta per il virus sia già scemata.