Torino Pisa di Coppa Italia è alle porte, ecco le probabili formazioni del match, turnover moderato per Marco Baroni, tra cambi oculati a centrocampo, porta e attacco

Si corre, si suda e si fatica dalle parti del Filadelfia. D’altronde, vista e considerata la situazione in casa Torino, non potrebbe essere altrimenti. Domani sera – tra le mura dello Stadio Olimpico Grande Torino alle 21 in punto – i granata ospiteranno il Pisa in occasione del secondo turno di Coppa Italia. Una gara di inestimabile valore per la squadra allenata da Marco Baroni, che vede l’occasione per tornare subito alla vittoria (seppur nella competizione nazionale appunto) dopo la sconfitta maturata nell’ultima di Serie A in casa contro l’Atalanta.

Ieri, proprio nel centro sportivo incastonato tra l’omonima via e via Giovanni Spano, a fare visita al gruppo ci ha pensato nientemeno che Urbano Cairo. Il patron (ferocemente contestato dai tifosi anche lo scorso fine settimana) ha avuto modo di scambiare qualche chiacchiera con i propri giocatori, rinnovando – immaginiamo – la propria fiducia nelle loro potenzialità nonostante un avvio di stagione inconfutabilmente complicato. Sarà sufficiente per uscire dal momento difficile che ha inghiottito Biraghi e compagni? Se lo augura mister Baroni, che proprio per questo motivo punterà su un turnover ‘moderato’ contro l’undici di Alberto Gilardino.

La vera sorpresa di questo Torino Pisa dovrebbe arrivare tra i pali. Come spesso accade in queste occasioni il secondo portiere, Paleari, potrebbe (il condizionale resta d’obbligo) far riposare il titolare Israel. Passando per il reparto difensivo si va invece verso la conferma della linea a tre composta da Tameze, Ismajli, Coco. Ben più complicato – probabilmente anche per lo stesso ex allenatore della Lazio – ‘disegnare’ il centrocampo, tenendo conto delle difficoltà palesate da alcuni interpreti proprio in quel fazzoletto di campo contro la Dea e dell’impegno ravvicinato che vedrà i sabaudi affrontare il Parma in campionato già il lunedì successivo. Ecco dunque che sugli esterni Biraghi si avvia a grandi falcate verso una maglia da titolare, mentre Pedersen sembra in vantaggio sul suo omologo Lazaro. Al centro tandem composto da Ilkhan (con Asllani destinato alla panchina) e Casadei.

E in attacco? Anche in questo caso le soluzioni non mancano. Una di queste, potrebbe coinvolgere Ngonge, Vlasic, Adams dal primo minuto. Le condizioni di Zapata – malgrado l’esordio di domenica – non garantiscono ancora al colombiano i 90 minuti sulle gambe, mentre Aboukhlal e Simeone potrebbero accomodarsi in panca per poi subentrare a ripresa inoltrata. Ipotesi, tante per un gruppo che eccezion fatta per Masina e i lungodegenti potrà contare su tutti i tasselli del proprio arsenale per cercare il riscatto. Mai come in questo periodo se ne sente il bisogno. Così le probabili formazioni di Torino Pisa:

TORINO (3-4-3): Paleari; Tameze, Ismajli, Coco; Pedersen, Casadei, Ilkhan, Biraghi; Ngonge, Vlasic, Adams. Allenatore: Baroni.

PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Lusuardi; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Meister. Allenatore: Gilardino.

