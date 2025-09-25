Torino Pisa: cronaca, sintesi, moviola e diretta LIVE

Torino Pisa, allo Stadio Olimpico Grande Torino il match valido per la Coppa Italia: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Per chi perderà sarà debacle, per vincerà, il passaggio del turno sarà utile ad allontanare qualche nuvola nera dopo i rispettivamente complicati inizi di stagione. Torino Pisa, match valido per il secondo turno di Coppa Italia vede due squadre in grande difficoltà affrontarsi tra le mura dello Stadio Olimpico Grande Torino alle 21 in punto. Una sfida che sia la squadra allenata da Marco Baroni che quella gestita da Alberto Gilardino non possono ‘permettersi’ di sbagliare, alla ricerca di un riscatto che – in caso di parità – si consumerà direttamente ai calci di rigore senza passare dai supplementari. Vediamo cronaca, sintesi e diretta LIVE di Torino Pisa.

TORINO PISA LIVE

TORINO PISA LIVE

Torino (3-4-3): Paleari; Dembele, Coco, Ismajli; Pedersen, Tameze, Casadei, Nkounkou; Ngonge, Adams, Njie. A disposizione: Popa, Israel, Ilkhan, Aboukhlal, Vlasic, Anjorin, Simeone, Lazaro, Asllani, Biraghi, Gineitis, Zapata. Allenatore: Baroni.

Pisa (3-5-2): Scuffet; Canestrelli, Albiol, Mbambi; Cuadrado, Vural, Højholt, Piccinini, Angori; Lorran, Meister. A disposizione: Nicolas, Vukovic, Tramoni, Tourè, Buffon, Battistella, Bettazzi, Casarosa, Tosi, Lusuardi, Bonfanti. Allenatore: Gilardino.