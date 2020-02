Torino Primavera, contro il Cagliari è quasi un testa-coda: i granata di Sesia hanno un solo punto di margine sulla zona playout

Sfida delicata per la Primavera del Torino, come rischia di diventarlo ogni impegno da qui al termine del campionato. Perché i ragazzi di Sesia, dopo la sconfitta con la Fiorentina di settimana scorsa, vantano in classifica un solo punto di margine sulla zona playout.

I granata domani mattina scenderanno in campo alle ore 11 contro il Cagliari, in quello che sarà una sorta di testa-coda. All’andata i sardi si erano imposti a Vinovo per 3-1, nonostante la rete realizzata da Gonella.