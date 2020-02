Torino Primavera, ecco Mukiele: arrivato il transfer dell’attaccante

Torino Primavera, ecco finalmente Mukiele: arrivato il transfer dell’attaccante francese, in panchina contro la Fiorentina

Marco Sesia abbraccia Norvin Mukiele. Perché l’attaccante francese era sbarcato in granata già a gennaio, ma non aveva ancora avuto la possibilità di venir convocato per un impegno ufficiale.

Questa settimana, invece, è arrivato il tanto agognato transfer. E così la punta classe 2001, ex Torcy, potrà dare il suo contributo alla Primavera, in cerca di preziosi punti salvezza fin dall’odierna trasferta con la Fiorentina.