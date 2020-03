Torino Primavera, rinviata a data da destinarsi la gara con il Bologna: l’allerta coronavirus ferma anche i granata di Sesia

L’emergenza coronavirus sta rallentando l’attività a tutti i livelli. La Lega Serie A, infatti, ha disposto il rinvio a data da destinarsi anche di Bologna-Torino del campionato Primavera.

Nel prossimo turno, quello valido per la 7ª giornata di ritorno, i granata di Sesia non scenderanno dunque in campo. In attesa di capire quando questo sarà nuovamente possibile.