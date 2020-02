Torino Primavera, sabato lo scontro diretto con la Fiorentina: appuntamento al Bozzi di Firenze alle ore 11

Dopo il pareggio a reti inviolate contro il Genoa di domenica mattina, la Primavera del tecnico Marco Sesia tornerà in campo sabato alle ore 11 per un vero e proprio scontro diretto. Appuntamento al campo Bozzi di Firenze per la sfida con la Fiorentina, attualmente alle spalle dei granata di 4 punti.

Le due squadre, chiamate a contendersi importanti punti salvezza, si sono affrontate all’andata lo scorso 5 ottobre: la gara terminò col punteggio di 1-1, con Montiel su rigore a replicare all’iniziale rete di Lucca.