Torino, primo colpo per gennaio: Fabbrini mette le mani su un 2004

Torino, primo colpo per gennaio: in attesa di movimenti per rinforzare la rosa di Mazzarri, Fabbrini mette le mani su un 2004

In attesa di movimenti sull’asse Cairo-Bava per rinforzare la rosa di Mazzarri e restituire entusiasmo ad una piazza col muso lungo, il Torino guarda all’orizzonte. E con Fabbrini, responsabile del vivaio che in estate ha preso il posto proprio dell’attuale direttore sportivo granata, prova ad assicurarsi un roseo futuro. Anche attraverso il mercato.

Il club di via dell’Arcivescovado, infatti, all’apertura della sessione di gennaio tessererà ufficialmente Samuele D’Agostino. Nato e cresciuto calcisticamente nella Cheraschese, società dilettantistica del cuneese, il centrocampista offensivo classe 2004 negli scorsi mesi aveva sostenuto alcuni allenamenti con l’Under 16 granata. Provini che hanno dato esito positivo, tanto che fin da gennaio il ragazzo sarà aggregato al gruppo guidato dal tecnico Fioratti.