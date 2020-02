Torino, problema alla caviglia per Freddi Greco in Nazionale: il centrocampista è uscito durante il test contro la Svizzera

Non arrivano notizie confortanti per il Torino dal test della Nazionale Under 19 contro i pari età della Svizzera. Impegno cui ha preso parte, da titolare, il centrocampista granata Freddi Greco.

Il classe 2001 della Primavera di Marco Sesia, infatti, è stato costretto ad uscire anzitempo dal terreno di gioco a causa di un problema alla caviglia. Nelle prossime ore gli accertamenti del caso.