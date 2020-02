Torino, proposto a Vives un ruolo nello staff: la risposta dell’ex granata

Torino, proposto a Vives un ruolo nello staff tecnico del neo tecnico Longo: la risposta dell’ex capitano granata

Prosegue il processo di “granatizzazione” che sta interessando il Torino nel dopo Mazzarri. Nominato Longo, richiamato anche Asta. E, nel rinnovato staff tecnico, ci sarebbe stato spazio anche per un ex capitano granata come Vives.

«Negli scorsi giorni Longo mi ha contattato, ma purtroppo ho dovuto declinare per motivi personali – ha spiegato l’ex centrocampista, che con Longo aveva condiviso una stagione alla Pro Vercelli in Serie B -. Mi auguro che la possibilità si ripresenti al più presto, però, perché ho sempre il Toro nel cuore. E in granata tornerei di corsa».