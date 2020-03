Torino, rebus Ansaldi: tra scadenza di contratto e clausola per il rinnovo

Torino, rebus Ansaldi: l’esterno argentino tra la scadenza di contratto in estate e la clausola per il prolungamento di un anno

Il Torino, costretto a sospendere l’attività per causa di forza maggiore, volge lo sguardo al futuro. E, in particolare, alla situazione di un punto fisso dello scacchiere granata come Cristian Ansaldi.

L’esterno argentino, infatti, ha il proprio contratto in scadenza nell’estate 2020, ma – al contempo – al momento della stipula era stata inserita una clausola per il prolungamento di una stagione. Lavori in corso tra le parti, insomma, per arrivare alla fumata bianca: Longo non vuole certo privarsi del suo elemento di maggior tasso tecnico.