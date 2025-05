Torino, Samuele Ricci calamita le voci di mercato, il punto sul futuro del granata tra la (non) risposta di Urbano Cairo e il retroscena con i tifosi

(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Quando Ricci non c’è il Torino non gira. Non è una regola precisa, ma comunque – numeri alla mano – una costante che sembra legare con il doppio nodo la formazione di Paolo Vanoli e il centrocampista. D’altronde, le tre sconfitte stagionali inanellate dai granata nel 2025 (rispettivamente con Bologna, Como e Napoli) sono arrivate tutte in concomitanza con l’assenza del talento scuola Empoli dal rettangolo verde. E anche ieri sera nel deludente pareggio confezionato contro il Venezia la mancanza del numero 28 a brandire le redini del gioco piemontese si è fatta sentire, eccome.



Un tema, quello della dissomiglianza tra il Torino con e senza Ricci in campo, che rischia di farsi incredibilmente complesso in ottica futura. Specialmente, se si considera la (se non certa comunque molto probabile) partenza del nativo di Pontedera nell’arco della prossima estate. L’interesse del Milan, quello (più timido) dell’Inter e le saltuarie visite di intermediari dall’Inghilterra all’ombra della Mole, sono del resto campanelli troppo grandi per essere ignorati dal club di Urbano Cairo. Se non nello stoico quanto utopistico tentativo di trattenere il giocatore, perlomeno in quello di sostituirlo poi a dovere una volta ceduto al miglior offerente. Una eventualità spesso fallita in occasione di altre cessioni eccellenti del passato (Buongiorno docet) da parte della scuderia di Via Viotti.

Interpellato da chi scrive proprio sull’argomento ai margini della gara coi lagunari, lo stesso Cairo ha ribadito l’importanza di Ricci nell’economia della manovra granata. Seppur senza soffermarsi sui sempre più insistenti rumors di mercato che lo vedono protagonista. «Ricci? Adesso è sicuramente un giocatore importante e con noi ha sempre fatto benissimo. Anzi, le uniche tre partite perse le abbiamo perse con lui che non c’era» ha spiegato l’editore. Poi la chiosa: «Ma non lo scopriamo oggi che è un giocatore importante per noi. Questo è indiscutibile».

Samuele Ricci dopo Torino vs Venezia

Piccolo retroscena: seppur infortunato, giacché alle prese con una fastidiosa tendinopatia, dopo la gara ieri sera Ricci si è recato negli spogliatoi per far sentire la propria vicinanza ai compagni. All’uscita dall’intercapedine dello Stadio l’atleta è stato poi accolto da qualche dozzina di tifosi ancora presenti nei pressi dell’impianto. Firme, selfie – e pure qualche appello di restare a Torino – sono giunti da parte di questi ultimi al giocatore, che pur (ovviamente) senza sbilanciarsi, ha accolto positivamente e in religioso rispetto le richieste dei supporters. Nella foto di Calcionews24 eccolo intento ad accontentare i desideri dei tanti fan presenti. Nessuno escluso.