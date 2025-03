Torino, le parole di Ricci riaccendono la speranza dei tifosi: le ultime sul futuro. E i fan granata gli ‘scrivono’ così

Le parole di Samuele Ricci del Torino riaccendono la speranza dei fan granata, le parole del centrocampista, la situazione e cosa gli scrivono i fan

Samuele Ricci chiama, i tifosi del Torino rispondono. Non sono passate inosservate le ultime dichiarazioni social del centrocampista granata – che tra i tanti argomenti menzionati nel corso dell’intervista rilasciata stamane ai microfoni di Dazn – è tornato a parlare (anche) delle voci di calciomercato che aleggiano sul suo conto.

D’altronde è inutile girarci intorno, come ampiamente prevedibile per via dell’ottimo rendimento dell’ex Empoli all’ombra della Mole, il nome di Ricci è stato accostato tangenzialmente alle big di mezza Italia (e non solo). Inter, Milan, ancora prima Lazio nella Penisola. City, Liverpool e persino il Real Madrid nel Vecchio Continente. Classici rumors di trattative insomma, naturale conseguenza, come anticipato, dell’exploit del nativo di Pontedera in Piemonte.

Voci, che, almeno per il momento sembrano paradossalmente attirare le attenzioni di tutto il mondo Torino, fuor che dello stesso Ricci. «Fanno molto piacere e farebbero piacere a chiunque. Ma sono molto concentrato su quello che sto facendo ora» ha spiegato il numero 28 all’emittente. E ancora: «Non bisogna farsi coinvolgere troppo dalle voci che ci sono e che ci saranno in futuro. Io cerco di rimanere con la testa qui»

Parole chiare e inequivocabili che hanno riacceso la speranza proprio dei tifosi del Torino. «Speriamo che resti» scrive un utente sui social del club di Via Viotti. «Non lasciarci mai Samu» risponde un altro. «Grande persona, grande giocatore», «Ricci resta con noi» concludono altri due, ma l’elenco sarebbe lunghissimo. Che ne sarà, dunque, del futuro di Ricci? Presto per dirlo. Due cose però son certe: l’opinione dei fan non lascia spazio a interpretazioni. E, malgrado il recente rinnovo di contratto, nei mesi più caldi dell’anno ‘difendere’ il proprio gioiello in casa Toro si prospetta un’impresa decisamente ardua.

LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE DEL CENTROCAMPISTA DEL TORINO SAMUELE RICCI