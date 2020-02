Torino, ritorno in gruppo per Rincon al Filadelfia dopo aver saltato l’ultimo allenamento a causa di un attacco influenzale

Immediato ritorno in gruppo per Rincon. Il venezuelano, questa mattina, ha lavorato con i compagni al Filadelfia, dopo aver saltato il doppio allenamento andato in scena ieri.

El General, infatti, ha prontamente smaltito la forma influenzale che lo aveva colpito nelle ultime ore. E sarà così a disposizione per sabato in occasione della sfida casalinga alla Sampdoria.