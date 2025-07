Torino, Schuurs verso il forfait dal ritiro a Prato: le ultime sull’olandese

Il difensore del Torino Perr Schuurs verso il forfait dal ritiro estivo del club, cosa filtra sulle condizioni dell’olandese a quasi due anni dall’infortunio

Per fugare ogni sorta di dubbio basterà guardare quali giocatori del Torino – questo pomeriggio poco dopo l’ora di pranzo – prenderanno posto sul pullman del club diretto a Prato allo Stelvio. Eppure, una considerazione possiamo già tracciarla: con ogni probabilità tra questi non sarà presente Perr Schuurs. Il difensore va verso il forfait della spedizione che farà tappa presso il ritiro estivo dei piemontesi in Alto Adige. Per l’olandese invece, si profilano altre settimane di sudore, lavoro e fatica nella palestra del Filadelfia.

Ma andiamo con ordine. Sono trascorsi quasi due (interminabili) anni da quando Schuurs è alle prese con l’infortunio del legamento crociato anteriore sinistro. Era il 21 ottobre del 2023, data in cui – nel secondo tempo del match Torino Inter – il numero 3 fu costretto a uscire anticipatamente dal campo inseguito a un fortuito scontro di gioco. Da quel momento per il classe 1999 di Limburgo si sono succedute in serie due operazioni al ginocchio (la seconda di ‘mera’ artroscopia), innumerevoli visite presso specialisti di tutta Europa e un calvario ancora lontano dal termine.

Rientrato dalle vacanze a Forte dei Marmi trascorse in compagnia della fidanzata (che presto diventerà moglie) Roos, l’ex Ajax è recentemente tornato ad allenarsi nella palestra del centro sportivo del Torino. Le condizioni del ginocchio migliorano, il dolore legato ai movimenti dell’articolazione pure, ma – come raccolto dalla redazione di Calcionews24 – per il momento sarebbe alquanto proibitivo ipotizzare un completo ritorno in campo del giocatore in tempi celeri. ‘Prudenza’ il vademecum da tenere stretto nel periodo che seguirà, la cautela e l’impegno i più grandi alleati su cui fare affidamento onde evitare possibili ricadute.

Chi invece sarà presente in quel di Prato è l’altro lungodegente del club di Via Viotti: Duvan Zapata. Il colombiano aveva già sorpreso tutti lo scorso sabato, quando si era unito al gruppo di Marco Baroni per uno spezzone della seduta organizzata a porte aperte. Dagli applausi dei tifosi al Fila a quelli dei fan che seguiranno la squadra in Val Venosta, il colombiano è (forse) l’ultima bandiera di una rosa progressivamente rimasta orfana dei propri leader. I tifosi del Torino attendono il loro capitano.