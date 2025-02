Torino, continua l’incubo Schuurs: possibile terza operazione, la situazione

Le ultime sul recupero di Peer Schuurs, difensore olandese del Torino, sul suo possibile rientro in campo. Tutti i dettagli

L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto sulla situazione di Peer Schuurs del Torino, con la possibile nuova operazione al ginocchio.

LA SITUAZIONE – «Il difensore, infatti, continua ad avvertire la sensazione di una parziale instabilità del ginocchio, come se l’articolazione tendesse a piegarsi troppo all’indietro, lateralmente, in modo esagerato, quasi innaturale, durante gli esercizi fi sici, la corsa, i salti. Una condizione oltremodo preoccupante per Schuurs, quasi annichilente sotto il profilo sportivo, agonistico. Se così sarà, se effettivamente il difensore finirà sotto i ferri per la terza volta, la bibliografi a medica parla di un ulteriore stop dai 4 ai 6 mesi per tornare all’attività piena, alla pari dei compagni. In un senso o nell’altro, attendiamo abbastanza a breve novità, dunque. E, si spera, anche spiegazioni acconce, oltre la cortina di silenzi e misteri alzata negli ultimi 12 mesi».